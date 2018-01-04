Кличко во время выступления в Киеве забыл украинский язык

Виталий Кличко уже не раз радовал всех украинцев своими незабываемыми выступлениями, в которых у него и без украинского языка было не всё гладко, а в этот раз желание говорить на родном языке сыграло с ним злую шутку. Правильный вариант того, что хотел произнести Кличко, звучит как «зоряне небо», а в итоге из его уст люди услышали ранее неизвестное словосочетание «зіркове нібо». Люди, слушавшие выступление политика, тут же отреагировали на данную ошибку и начали выкрикивать ободрительные лозунги, заявляя, что Кличко – лучший.
Кличко во время выступления в Киеве забыл украинский языкСегодня, 08:33
В ходе интервью на радио мэру Киева Виталию Кличко не удалось выговорить слово тоталитаризм. Очередной конфуз украинского политика можно посмотреть на хостинге
Мэр города Киева, Виталий Кличко, раскритиковал своего брата Владимира за поражение на ринге. Он убежден, что украинский боксер продемонстрировал только то,
Кличко получил очередную яркую победу