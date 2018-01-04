Кличко во время выступления в Киеве забыл украинский язык

Очередной конфуз произошёл с мэром украинской столицы Виталием Кличко, который во время своего публичного выступления в Киеве снова продемонстрировал свои лингвистические навыки в украинском языке, неправильно сказав «звёздное небо».

Видеозапись с досадным конфузом политического деятеля тут же обрела небывалую популярность в Сети, где пользователей весьма рассмешила реакция Виталия на свою ошибку, который, словно робот, завис в раздумьях на несколько секунд. Некоторые даже предположили, что мэр Киева говорит на "смеси украинского с марсианским".

Александр Вест

Виталий Кличко уже не раз радовал всех украинцев своими незабываемыми выступлениями, в которых у него и без украинского языка было не всё гладко, а в этот раз желание говорить на родном языке сыграло с ним злую шутку. Правильный вариант того, что хотел произнести Кличко, звучит как «зоряне небо», а в итоге из его уст люди услышали ранее неизвестное словосочетание «зіркове нібо». Люди, слушавшие выступление политика, тут же отреагировали на данную ошибку и начали выкрикивать ободрительные лозунги, заявляя, что Кличко – лучший.