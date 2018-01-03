В ресторане Владикавказа Снегурочки показали стриптиз

В одном из ресторанов Владикавказа гостей порадовали искрометным новогодним представлением, однако гвоздем программы стал стриптиз, устроенный Снегурочками. Две девушки в костюме внучек Деда Мороза разделись практически донага, оставив лишь исподнее. Видео новогоднего стриптиза разместили в соцсети, где его просмотрели более 40 тысяч пользователей.

Дарья Светозарова

Реакция юзеров была неоднозначной. Большинство подписчиков нашли это неприемлемым для кавказской республики. Им показалось недопустимым, что приличные рестораны превращаются в современные аналоги борделей. Некоторые комментаторы, вероятно женщины, с огорчением констатировали, что настоящих мужчин в Осетии не осталось, а те, что есть превратились в обычных самцов, падких на женские прелести. При этом публикацию авторы сопроводили многозначительным «Мда уж…», чем еще больше распалили дискуссию. Оказалось, что сторонников у «горячих» Снегурочек тоже в избытке.Часть подписчиков посоветовали оппонентам придерживаться принципа «не любо – не смотри». Они отметили, что наверняка у этого зрелища нашлись благодарные зрители, иначе администраторы ресторана экзотичных танцовщиц не пригласили.