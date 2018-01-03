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| | В Северной Осетии елку украсили боевыми гранатами и патронами

В Северной Осетии елку украсили боевыми гранатами и патронами

Вчера, 20:44
Жителем Северной Осетии новогодняя елка была наряжена патронами, гранатами и миной вместо елочных игрушек. Видео, на котором запечатлен процесс украшения, вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети.

В Северной Осетии елку украсили боевыми гранатами и патронами

 

Видеоролик, выложенный в Instagram, запечатлел то, как житель Северной Осетии наряжает «живую» новогоднюю елку не игрушками и традиционными елочными украшениями, а патронами, противотанковой миной, гранатами наряду с праздничной мишурой и святящимися гирляндами. Пользователи ресурса по-разному оценили необычное новогоднее украшение: кто-то посчитал это дикостью и варварством, а у кого-то это вызвало только улыбку.

Верхушку «вооруженной» ели также венчала не звезда, а зимняя военная шапка с красным значком звезды времен СССР.

Ранее поступало сообщение из Северной Осетии касательно двух пострадавших несовершеннолетних – 15 летнего подростка и 10-летней девочки. Оба ребенка получили травмы рук из-за неправильного обращения с пиротехникой.
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