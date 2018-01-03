В Северной Осетии елку украсили боевыми гранатами и патронами

Видеоролик, выложенный в Instagram, запечатлел то, как житель Северной Осетии наряжает «живую» новогоднюю елку не игрушками и традиционными елочными украшениями, а патронами, противотанковой миной, гранатами наряду с праздничной мишурой и святящимися гирляндами. Пользователи ресурса по-разному оценили необычное новогоднее украшение: кто-то посчитал это дикостью и варварством, а у кого-то это вызвало только улыбку.
Верхушку «вооруженной» ели также венчала не звезда, а зимняя военная шапка с красным значком звезды времен СССР.
Ранее поступало сообщение из Северной Осетии касательно двух пострадавших несовершеннолетних – 15 летнего подростка и 10-летней девочки. Оба ребенка получили травмы рук из-за неправильного обращения с пиротехникой.