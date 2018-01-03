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| | В Челябинске многие горожане ищут сбежавших из-за фейерверков собак

В Челябинске многие горожане ищут сбежавших из-за фейерверков собак

Вчера, 20:41
В Челябинске десятки собак сбежал из дому, испугавшись громких фейерверков. Горожане пытаются найти своих любимцев, множество соответствующих сообщений размещено в соцсетях.

В Челябинске многие горожане ищут сбежавших из-за фейерверков собак

 

Период новогодних праздников является особым стрессом для собак, так как большинство питомцев боится громких хлопков от взрывов. Эксперты советуют в это время особо присматривать за братьями меньшими и избегать мест взрыва пиротехники. Владельцам собак не всегда удается выполнять данные рекомендации. В Челябинске десятки владельцев питомцев разыскивают своих любимцев. За возврат собак жители города готовы заплатить любое вознаграждение.

После Нового года соцсети просто «кишат» объявлениями от челябинцев. Горожане просят помочь в поиске любимых собак и обещают за это плату.
Виктория Озерова
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