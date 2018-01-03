В Москве на ВДНХ открылся самый большой каток в городе

В столичном ВДНХ начал работать самый большой каток в городе. Всех желающих приглашают посетить развлекательный центр.

На время новогодних праздников в ВДНХ Москвы открылся огромный каток. Здесь могут отлично провести время все желающие гости и жители российской столицы. Посетить развлекательный центр можно будет ежедневно кроме понедельника, начиная с 10 часов утра. Закрывается каток в 23:00.Новый год можно хорошо начать именно в этом месте. Ведь здесь будут проводиться конкурсы, розыгрыши подарков, веселые соревнования и прочие составляющие активного отдыха. Также на месте работают аниматоры, с которыми не будет скучно ни детям, ни взрослым. С ними можно фотографироваться, играть.Для людей, которые хотят весь день провести за активным отдыхом, здесь есть все условия. На территории ВДНХ находится много пунктов продажи продуктов питания. Можно наесться шаурмой, пончиками, пиццей, бургерами и прочими продуктами питания.