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| | В Москве возросли выплаты и минимальные пенсии ветеранам

В Москве возросли выплаты и минимальные пенсии ветеранам

Вчера, 17:20
В популярной социальной сети «ВКонтакте» на странице мэра Москвы Сергея Собянина появилась запись, в которой содержалась информация о том, что с начала января нынешнего года официально вступит в силу изменения по повышению выплатам пенсионерам.

В Москве возросли выплаты и минимальные пенсии ветеранам

 

В сообщении, опубликованном столичным мэром, содержалась также и информация о том, что в Москве разрабатывается структура организаций, которые способствуют малообеспеченным гражданам, а также инвалидам, и детям с особенностями в получении спортивных, образовательных, культурных, а также оздоровительных услуг. Помимо этого, с начала января от двух до пяти раз возрастут минимальные выплаты многодетным и малообеспеченным семьям.

Также в плане новых изменений в Москве значится обеспечение льгот на оплату услуг общественного транспорта более чем 3,8 миллионов граждан, предоставляя различные сертификаты, закрепляющие за ними данные особенности.
Александр Вест
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