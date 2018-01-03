В Москве возросли выплаты и минимальные пенсии ветеранам

В популярной социальной сети «ВКонтакте» на странице мэра Москвы Сергея Собянина появилась запись, в которой содержалась информация о том, что с начала января нынешнего года официально вступит в силу изменения по повышению выплатам пенсионерам.

Александр Вест

В сообщении, опубликованном столичным мэром, содержалась также и информация о том, что в Москве разрабатывается структура организаций, которые способствуют малообеспеченным гражданам, а также инвалидам, и детям с особенностями в получении спортивных, образовательных, культурных, а также оздоровительных услуг. Помимо этого, с начала января от двух до пяти раз возрастут минимальные выплаты многодетным и малообеспеченным семьям.Также в плане новых изменений в Москве значится обеспечение льгот на оплату услуг общественного транспорта более чем 3,8 миллионов граждан, предоставляя различные сертификаты, закрепляющие за ними данные особенности.