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| | Новый год в парке Царицыно встретили более полутора тысяч человек

Новый год в парке Царицыно встретили более полутора тысяч человек

Вчера, 17:15
В музее-заповеднике Царицыно свою работу продолжит площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». В общей сложности, данное мероприятие посетили уже свыше полутора тысяч человек.
 

Новый год в парке Царицыно встретили более полутора тысяч человек

 

Несмотря на то, что вокруг царит бесснежная осенняя погода, гости Царицыно смогли с головой окунуться в атмосферу, создаваемую Рождественской сказкой. Народа изначально было не так много.
 
В основном пришли со своими внуками представители старшего поколения, которое долго за новогодним столом не задерживались, однако спустя пару часов площадь в парке ожила и начала гудеть. К 15 часам первого января на сцене начал проводитmся спектакль «Посох деда Мороза». Артистам моментально удалось завладеть вниманием публики, осыпая всех искрометным юмором, зажигательными песнями и танцами.
 
«Настроение у всех находится у высшей отметки. Мы, к сожалению, не имеем возможности подобраться к сцене, ребенок у нас маленький и пока боится, но время проводим отлично. Это первая площадка «Путешествия в Рождество», которую нам посчастливилось посетить. Праздники только начинаются, потому мы хотим посмотреть и другие», - заявила одна из жительниц района Орехово-Борисово, которая пришла вместе с подругой и ее ребенком.

Николай Офицеров
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