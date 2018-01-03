Составлен список самых популярных станций метро в новогоднюю ночь в Москве

В списке станций московского метрополитена, наиболее востребованных в новогоднюю ночь, первенство безоговорочно одержала «Охотный ряд». Данная станция уже который год лидирует по количеству пассажиров.

Александр Вест

В тройку лидеров в списке самых востребованных станций в новогодние праздники в Москве вошла и станция «Пушкинская», которой в преддверии торжеств в полночь воспользовались в общем 50 тысяч человек. Сразу за лидером данного списка располагается также станция московского метрополитена «Площадь революции, которая сумела обслужить в новогоднюю ночь в целом 62,34 тысячи жителей Москвы и гостей столицы.А станция метро «Охотный ряд» пропустила через себя в рекордную сумму в 102,6 тысяч пассажиров, что случается уже не впервые. Стоит напомнить, что в ночной период новогодних торжеств всего через московскую систему метрополитена проходит более полумиллиона человек, причём многие пассажиры из-за опозданий встретили Новый год прямо в вагонах метро.