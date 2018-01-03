Во Владимирской области движение автобусов можно будет отслеживать онлайн

Посмотреть, где на данный момент находится практически любой районный или городской автобус жители Вязников, Владимирская область, смогут отныне также и в режиме реального времени через онлайн-портал MOYAVTOBUS.RU.

В администрации Вязниковского района отмечают, что в автоматизированной системе будут детально отражены все имеющиеся маршруты, по которым заключены муниципальные контракты с перевозчиками. На сайте можно получить исчерпывающую информацию о том, где на данный момент находится транспорт, с какой скоростью он движется и когда прибудет на необходимую пассажиру остановку.

Дополнительным бонусом является факт того, что система может оценивать дорожную систему и подсказывать, как лучше выйти из конкретной точки, где находится человек, чтобы точно не опоздать на свой автобус.

Портал позволит выбирать необходимую для конкретного пользователя конфигурацию, выделяя конкретный маршрут и избавившись от нагромождения лишней информации. Планируется также, что уже в начале года появится особое мобильное приложение для смартфонов и планшетов.

Николай Офицеров