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| | Во Владимирской области движение автобусов можно будет отслеживать онлайн

Во Владимирской области движение автобусов можно будет отслеживать онлайн

Сегодня, 12:51
Посмотреть, где на данный момент находится практически любой районный или городской автобус жители Вязников, Владимирская область, смогут отныне также и в режиме реального времени через онлайн-портал MOYAVTOBUS.RU.
 

Во Владимирской области движение автобусов можно будет отслеживать онлайн

 

В администрации Вязниковского района отмечают, что в автоматизированной системе будут детально отражены все имеющиеся маршруты, по которым заключены муниципальные контракты с перевозчиками. На сайте можно получить исчерпывающую информацию о том, где на данный момент находится транспорт, с какой скоростью он движется и когда прибудет на необходимую пассажиру остановку.
 
Дополнительным бонусом является факт того, что система может оценивать дорожную систему и подсказывать, как лучше выйти из конкретной точки, где находится человек, чтобы точно не опоздать на свой автобус.
 
Портал позволит выбирать необходимую для конкретного пользователя конфигурацию, выделяя конкретный маршрут и избавившись от нагромождения лишней информации. Планируется также, что уже в начале года появится особое мобильное приложение для смартфонов и планшетов.

Николай Офицеров
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