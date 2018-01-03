В Москве открылись пункты по утилизации елок

В Москве решено было открыть пункты по утилизации новогодних елок. В общей сложности на данный момент их 12. Открытие их будет произведено в разных районах столицы, а также в Зеленограде. Первый рабочий день соответствующих учреждений намечен на 9 января. Использованные ели приниматься будут только с 9 января по 1 марта 2018 года.

В пункт приема можно сдать не все подряд деревья, которые россияне использовали для украшения дома в честь Нового года. Сотрудники пункта приема готовы принять только сосны, ели и пихты. При этом, на них должны отсутствовать какие-либо украшения. Согласно информации СМИ, елочные базары в Москве работать начали с 20 декабря.

Во всех округах Москвы работали до 31 декабря более 200 елочных базаров. Все деревья хвойных пород отправят на последующую переработку. Щепа станет основой для различных полезных материалов, вроде растительного грунта. В Москве также предложили ввести новую санкцию по вырубке елей.

Помимо штрафа, наказание также дополнят обязательными общественными работами. Лесной вопрос весьма остро стоит на протяжении нескольких лет и, естественно, в новогоднюю пору он максимально острый.

Николай Офицеров