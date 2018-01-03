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| | Выпускница религиозной школы выставила свою девственность на торги

Выпускница религиозной школы выставила свою девственность на торги

Сегодня, 09:57
Привлекательная девушка, которая вскоре станет выпускницей в одной из христианских школ в Сакраменто, решила не ждать принца на белом коне, а избавиться от своей девственности, продав её на аукционе.

Выпускница религиозной школы выставила свою девственность на торги

 

После того, как у 23-летней девушки из Калифорнии по имени Бейли Гибсон не получилось построить отношения со своим парнем, она разочаровалась в сильном поле и решила извлечь выгоду из своей первой ночи с мужчиной. Недавно на специальном аукционе другая девушка сумела продать свою невинность, получив за это 400 тысяч долларов. Также собирается поступить и Бейли, разместив на этом аукционе данный особый лот. Стоит отметить, что в планах девушки было провести свою первую брачную ночь со своим парнем, который не сдержал данных обещаний и переспал с одной из подруг Бейли Гибсон.

Заметим, что по словам самой Бейли, с самого детства ей разрешалось смотреть только передачи с христианским подтекстом, а в 16 она поступила в христианскую школу закрытого типа.
Александр Вест
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