Playboy может лишиться печатной версии журнала

Поклонники всемирно известного журнала для взрослых Playboy вскоре могут лишиться печатной версии, которая в последнее время не окупает расходы на своё производство. Однако, окончательное решение относительно данного вопроса ещё не приняли.

Александр Вест

В данный момент контрольный пакет акций популярного издания Playboy принадлежит акционерам компании Rizvi Traverse, которые всерьёз планируют отказ от печати журнала. По словам Бена Кона, который руководит редакцией, настало время показать, что Playboy – это не только журнал, который в данное время постепенно становится пережитком прошлого, а гораздо большее. Бен заметил, что редакция намеревается сосредоточить все свои усилия на так называемом «мире Playboy».Кон заявил, что издание несёт убытки от производства печатной версии Playboy вот уже несколько лет, поэтому компании необходима определённая перестройка, которая позволит сосредоточить все старания на улучшении бренда.