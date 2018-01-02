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| | Модель Анастасия Костенко ждёт ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова

Модель Анастасия Костенко ждёт ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова

Вчера, 21:02
Пользователи Сети выдвинули свои предположения насчет беременности модели Анастасии Костенко, являющейся невестой футболиста Дмитрия Тарасова. Как известно, отношения пары начались сразу после развода Тарасова с одной из ведущих «Дома-2» и певицей Ольгой Бузовой.

Модель Анастасия Костенко ждёт ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова

 

Об отношениях модели Анастасии Костенко с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым стало известно около года назад. В то время Тарасов только расстался с Ольгой Бузовой, ведущей телепроекта «Дом-2» и певицей.

Пара избегала присутствия на общественных мероприятиях, что заставляло усомниться в действительности их отношений. Но после того, как 22 декабря, во время совместного отдыха пары на Мальдивских островах, Тарасов сделал предложение Костенко выйти за него замуж, пользователи Сети заручились уверенностью, что девушка непременно беременна. Внимательные наблюдатели даже смогли заметить на последних фото у модели округлившийся живот, подтверждающий догадки. Тем не менее, официального заявления касательно беременности от пары все еще не последовало.
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