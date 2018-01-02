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| | В Москве более 4 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях

В Москве более 4 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях

Вчера, 17:00
Более 4 миллионов человек стали гостями фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве за два дня. Соответствующее сообщение на просторах своего Twitter разместил мэр Сергей Собянин.
 

В Москве более 4 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях

 

«Москвичи продолжают максимально активно принимать участие в мероприятиях, приуроченных к Новому году. Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», Тверскую улицы, а также различные парки культуры за два дня посетило более 4 миллионов человек», - заявил градоначальник.
 
В организационном комитете цикла уличных мероприятий «Московские сезоны» утверждают, что в спортивной программе праздника на Тверской за два дня приняли участие около 40 тысяч человек. Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 22 декабря по 14 января. В качестве ключевых локаций для него было выбрано 83 площадки. Центральная тематика в этом году стала максимально близкой к культуре это театральное искусство.
 
Для жителей и гостей столицы было организовано 20 театральных постановок, авторами которых стали номинанты и лауреаты «Золотой маски», прибывшие в столицы из разных городов России.

Николай Офицеров
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