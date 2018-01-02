В Москве более 4 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях

В Москве более 4 млн человек приняли участие в новогодних гулянияхВчера, 17:00
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех жителей столицы и приезжих гостей посетить праздничный фестиваль, посвященный новогоднему периоду, под названием
Самая крупная ледяная горка в Москве откроется в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который стартует с 22 декабря. Мэр столицы РФ Сергей Собянин
Фестивальное мероприятие "Путешествие в Рождество" стало широко популярным у горожан и гостей Москвы. Его посетителями стали уже больше 7 000 000 человек,