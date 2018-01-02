Поклонская назвала свою главную цель в жизни

Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская в интервью рассказала о том, что для неё является самой важной целью в жизни. По словам политика, она хочет помочь своей родине, а также добиться счастья для себя и окружающих.

Александр Вест

Известный политический деятель Наталья Поклонская рассказала о своём мировоззрении и жизненных ориентирах, помогающим ей добиваться всё новых и новых успехов. Наталья заявила, что 2017 год стал для неё поводом для гордости, так как в прошедшем году ей удалось хоть сколько-то помочь многим людям. На вопрос о том, что для неё является главной целью в жизни, Поклонская заявила о своей полной идентичности с другими людьми в данном аспекте. По её словам, она лишь хочет стать счастливой, но также особенно важным для её, как для политического деятеля, приносить пользу не только себе, но и другим людям.Наталья заметила, что порой время летит слишком быстро, а 2017 год как будто промчался перед ней, заняв всего секунду реального времени.