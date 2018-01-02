В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах россиян на медуслуги

Сотрудники Роспотребнадзора обнародовали сведения о том, чем жители России недовольны в медицинской отрасли. Больше всего гражданам РФ не нравится навязывание косметических услуг и плохое качество лекарств.

Домбровский Сергей

Роспотребнадзор проводил анализ жалоб жителей России в медицинской сфере. В итоге оказалось, что люди разочарованы пропагандой косметических услуг, отсутствием лицензий и плохим качеством препаратов. Эти жалобы составляют 60% от общего количества претензий, выдвигаемых гражданами к здравоохранению. 23% россиян не устраивает платное лечение. 13% участников исследования рассказали о нарушении правовых требований. 4% сообщили о нехватке информации о медицинских препаратах и исполнителе, предоставляющем услуги.Согласно статистике, в Москве за 11 месяцев 2017 года с жалобами обратились более 1,1 тысячи человек. Столичные клиники отличаются более качественным сервисом, ситуация в регионах еще хуже. В Роспотребнадзоре заявили, что клиент может отказаться от предоставляемых услуг, если они не соответствуют определенному уровню качества.