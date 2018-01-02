Росгвардия советует не рассказывать россиянам о новогоднем отпуске в соцсетях

Росгвардейцы посоветовали не обсуждать поездки за рубеж в соцсетях жителям Москвы. Об этом рассказали в Управлении вневедомственной охраны города.









Никита Готский

Стараясь защитить свои квартиры и дома от взломщиков и воров в новогодние торжества Росгвардия рекомендует населению не публиковать в социальных сетях изображения из зарубежных поездок. В Управлении советуют не рассказывать о предстоящем отдыхе, публиковать снимки из аэропорта или самого курорта, потому как такой информацией могут завладеть потенциальные грабители.Также лучше воздержаться от продвижения сведений об антикварных вещах, находящихся в домашних условиях, ювелирных изделиях или дорогостоящих произведениях искусства. К тому же, пик квартирных краж приходится на новогодние праздники, когда многие жители Москвы оставляют на время собственное жилье, отправляясь за пределы города или в заграничный отпуск. Для защиты дома рекомендуется ставит решетки на окна или датчики на двери для отпугивания злоумышленников.