Росгвардия советует не рассказывать россиянам о новогоднем отпуске в соцсетях

Стараясь защитить свои квартиры и дома от взломщиков и воров в новогодние торжества Росгвардия рекомендует населению не публиковать в социальных сетях изображения из зарубежных поездок. В Управлении советуют не рассказывать о предстоящем отдыхе, публиковать снимки из аэропорта или самого курорта, потому как такой информацией могут завладеть потенциальные грабители.
Росгвардия советует не рассказывать россиянам о новогоднем отпуске в соцсетяхСегодня, 13:16
Сотрудники полиции сообщили, что публикация фотографий во время отпусков может спровоцировать воров на совершение преступления. Правоохранители рекомендовали
В новогодние праздники на 8 процентов меньше жителей Москвы выходили в Интернет. Об этом сообщили аналитики российской ИТ-компании "Яндекс".
МИД РФ советует россиянам воздержаться от поездок в Йемен. Там в данный период времени складывается очень сложная и опасная ситуация из-за действий боевиков