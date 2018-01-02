Жители Урала стали лидерами рейтинга по поездкам на такси

На первом месте рейтинга стоит семья, которая проехала на такси в Екатеринбург из Ставрополя. Они преодолели 2 300 километров, только ради того, чтобы посетить мусульманское кладбище. На втором месте – семья из Байкальска, они проехали на такси 1 960 километров. Им захотелось быстро и с удобством, без излишних остановок доехать в Новосибирск. Третье место досталось семье, которая заказала такси с города Каменска-Уральского до Москвы, что составило - 1 898 километров.
Причины, по которым люди заказывают такси разные: кто-то потерял паспорт и не может купить билет, кто-то ощущает страх перед полетами на самолетах и поездками на поездах. А кто-то просто любит поездку с комфортом.