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| | Жители Урала стали лидерами рейтинга по поездкам на такси

Жители Урала стали лидерами рейтинга по поездкам на такси

Вчера, 22:20
Пассажиры такси города Изобильный Ставропольского края заняли первое место по поездкам. Но лидерство рейтинга по поездкам на такси принадлежит жителям Урала.
 

Жители Урала стали лидерами рейтинга по поездкам на такси


На первом месте рейтинга стоит семья, которая проехала на такси в Екатеринбург из Ставрополя. Они преодолели 2 300 километров, только ради того, чтобы посетить мусульманское кладбище. На втором месте – семья из Байкальска, они проехали на такси 1 960 километров. Им захотелось быстро и с удобством, без излишних остановок доехать в Новосибирск. Третье место досталось семье, которая заказала такси с города Каменска-Уральского до Москвы, что составило - 1 898 километров.

Причины, по которым люди заказывают такси разные: кто-то потерял паспорт и не может купить билет, кто-то ощущает страх перед полетами на самолетах и поездками на поездах. А кто-то просто любит поездку с комфортом.
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