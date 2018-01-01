В Воронеже жители собрали подарки для детей-сирот

В Воронеже перед Новым годом состоялась финальная часть благотворительного мероприятия «Добрый Новый год». На этом мероприятии люди собирали подарки для детей, которые находятся в детских домах.

Благодаря этому примерно 600 детей стали немного счастливее в праздник. Один из организаторов акции проинформировал журналистов, что на протяжении двух недель жители Воронежа приносили различные подарки для детей. 26 декабря в центре «Шинник» состоялся праздничное мероприятие, на котором обездоленных детей поздравил Дед Мороз, для них выступали лауреаты конкура «Искусство без границ». Главный волшебник мероприятия подарил много презентов.Отметим, что все подарки, которые принесли воронежцы в помощь детям, передадут в детские учреждения, где находятся дети, попавшие в сложные жизненные ситуации.