Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | В Воронеже жители собрали подарки для детей-сирот

В Воронеже жители собрали подарки для детей-сирот

Вчера, 17:35
В Воронеже перед Новым годом состоялась финальная часть благотворительного мероприятия «Добрый Новый год». На этом мероприятии люди собирали подарки для детей, которые находятся в детских домах.

В Воронеже жители собрали подарки для детей-сирот

 

Благодаря этому примерно 600 детей стали немного счастливее в праздник. Один из организаторов акции проинформировал журналистов, что на протяжении двух недель жители Воронежа приносили различные подарки для детей. 26 декабря в центре «Шинник» состоялся праздничное мероприятие, на котором обездоленных детей поздравил Дед Мороз, для них выступали лауреаты конкура «Искусство без границ». Главный волшебник мероприятия подарил много презентов.

Отметим, что все подарки, которые принесли воронежцы в помощь детям, передадут в детские учреждения, где находятся дети, попавшие в сложные жизненные ситуации.
Новости по теме
Иностранные Дедушки Морозы поздравили детей Благовещенского центра “Мечта”
Иностранные Дедушки Морозы поздравили детей Благовещенского центра “Мечта”

Кадеты факультета ДВОКУ поздравили детей Благовещенского центра "Мечта” и подарили им подарки. Сообщают российские СМИ.

Школьники из РФ собрали 40 тонн подарков для детей Сирии
Школьники из РФ собрали 40 тонн подарков для детей Сирии

Дети Волгоградской и Курской областей передали сирийским детям 40 тонн новогодних подарков. Сбор проходил в поддержку акции «Дети России – детям Сирии».

Полицейский Дед Мороз поздравил детей Калмыкии с Новым годом
Полицейский Дед Мороз поздравил детей Калмыкии с Новым годом

Сегодня в рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз», сотрудник местного отделения полиции Калмыкии поздравил детей интерната с наступающим Новым

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости