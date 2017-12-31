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| | 35 голых Дедов Морозов и Снегурочек поздравили Тюмень с Новым годом

35 голых Дедов Морозов и Снегурочек поздравили Тюмень с Новым годом

Вчера, 21:30
Вчера более 35 голых Дедов Морозов и Снегурочек пробежали 7 км по Тюмени и поздравили город с Новым годом. Это вторая подобная акция местных спортсменов.

35 голых Дедов Морозов и Снегурочек поздравили Тюмень с Новым годом

 

Любительницы и любители закаливания из клубов "Моржи Тюмени", "Зауральские моржи", "Ювента" и "Сибирский путь здоровья" полуобнажёнными пробежали по Тюмени. Прогулку совершили при температуре минус 8 градусов. Мужчины были одеты в шорты и трико, девушки - в платья, юбки и бикини. Из зимней одежды - только варежки и алые колпаки.

Деды Морозы и Снегурочки поздравляли всех с наступающим праздником, раздавали детям конфеты. Бегуны водили хороводы и фотографировались. Автомобилисты кричали им вслед "Молодцы!", а инспекторы ГИБДД хлопали. По словам участников, прогулка выдалась лёгкой и весёлой. На каникулах они собираются повторить флешмоб.
Яна Татьянина
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