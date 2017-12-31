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| | В МЧС рассказали как правильно безопасно запускать фейерверк

В МЧС рассказали как правильно безопасно запускать фейерверк

Вчера, 20:30
Новогодние праздники по традиции сопровождаются салютами и петардами. В связи с этим в управлении МЧС России по Ставропольскому краю напоминают правилах безопасности, что бы избежать неприятных инцидентов.

В МЧС рассказали как правильно безопасно запускать фейерверк

 

Правило 1: При приобретении фейерверка обязательно проверять сроки годности и составление упаковки, хранить салют необходимо в сухом месте в недоступном для детей.

Правило 2: выбрать правильную площадку и погодные условия для безопасного запуска салюта. Не стоит запускать фейерверк вблизи от домов, при сильном ветре запуск категорически запрещен, как и в дождь. Об этом должно быть сказано на коробке.

Правило 3: Запускать салют должен взрослый человек в трезвом состоянии и не давать это делать детям. Детям можно позволить под присмотром взрослых зажечь бенгальский огонь или хлопушку.

Правило номер 4: Хорошо изучить инструкцию, которая прилагается к фейерверку.
 
Правило 5: Не в коем случае не запускать салют из рук.

Правило 6: Для каждого вида фейерверка есть правила использования, которыми не стоит пренебрегать.
 
Правило 7: Если фейерверк не запустился нельзя сразу же к нему близко подходить, бракованный может запуститься немного позже.

Правило номер 8: при подготовке к запуску необходимо взять средства для тушения пожара.
 
Правило 9: Позаботиться о домашних питомцах, они плохо воспринимают яркие вспышки и громкие взрывы.

Правило 10: После запускать убрать за собой остатки пиротехники, и на двое суток опустить их в воду. А затем выбросить. 
Любовь Шевцова
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