В МЧС рассказали как правильно безопасно запускать фейерверк

Новогодние праздники по традиции сопровождаются салютами и петардами. В связи с этим в управлении МЧС России по Ставропольскому краю напоминают правилах безопасности, что бы избежать неприятных инцидентов.

Правило номер 4: Хорошо изучить инструкцию, которая прилагается к фейерверку.

Правило 5: Не в коем случае не запускать салют из рук.

Правило 6: Для каждого вида фейерверка есть правила использования, которыми не стоит пренебрегать.

Правило 7: Если фейерверк не запустился нельзя сразу же к нему близко подходить, бракованный может запуститься немного позже.

Правило номер 8: при подготовке к запуску необходимо взять средства для тушения пожара.

Правило 9: Позаботиться о домашних питомцах, они плохо воспринимают яркие вспышки и громкие взрывы.

Любовь Шевцова

Правило 1: При приобретении фейерверка обязательно проверять сроки годности и составление упаковки, хранить салют необходимо в сухом месте в недоступном для детей.Правило 2: выбрать правильную площадку и погодные условия для безопасного запуска салюта. Не стоит запускать фейерверк вблизи от домов, при сильном ветре запуск категорически запрещен, как и в дождь. Об этом должно быть сказано на коробке.Правило 3: Запускать салют должен взрослый человек в трезвом состоянии и не давать это делать детям. Детям можно позволить под присмотром взрослых зажечь бенгальский огонь или хлопушку.Правило 10: После запускать убрать за собой остатки пиротехники, и на двое суток опустить их в воду. А затем выбросить.