Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Собянин создаст сказку в Москве

Собянин создаст сказку в Москве

Сегодня, 13:17
Сергей Собянин считает Новый год очень особенным праздником, поэтому мэр Москвы на славу постарался украсить столицу в этом году.

Собянин создаст сказку в Москве

 

Как отмечает сам Собянин, на Москве лежит особая миссия, поскольку именно её видят многие зрители в новогоднюю ночь, во время поздравления президента. Мэр назвал бой курантов, праздничный салют на фоне ночной столицы и поздравления друг друга – особым таинством. Поэтому к украшению главного города страны подошёл с особым трепетом. Сергей Собянин приказал украсить парки и залить в них катки. Также осветить все улицы гирляндами, а некоторые даже реконструировать.

Помимо украшения самого города, мэр решил привнести в столицу праздник и по его указу создали семейный фестиваль «Путешествие в Рождество».
Валерия Голицына
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