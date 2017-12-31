Собянин создаст сказку в Москве

Сергей Собянин считает Новый год очень особенным праздником, поэтому мэр Москвы на славу постарался украсить столицу в этом году.

Валерия Голицына

Как отмечает сам Собянин, на Москве лежит особая миссия, поскольку именно её видят многие зрители в новогоднюю ночь, во время поздравления президента. Мэр назвал бой курантов, праздничный салют на фоне ночной столицы и поздравления друг друга – особым таинством. Поэтому к украшению главного города страны подошёл с особым трепетом. Сергей Собянин приказал украсить парки и залить в них катки. Также осветить все улицы гирляндами, а некоторые даже реконструировать.Помимо украшения самого города, мэр решил привнести в столицу праздник и по его указу создали семейный фестиваль «Путешествие в Рождество».