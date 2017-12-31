Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Анатолий Вассерман рассказал, что закажет Деду Морозу в подарок

Анатолий Вассерман рассказал, что закажет Деду Морозу в подарок

Сегодня, 13:42
Анатолий Вассерман собирается заказать Деду Морозу научное исследование. В беседе с журналистами, он поздравил всех с Новым годом и Рождеством.

Анатолий Вассерман рассказал, что закажет Деду Морозу в подарок

 

Разговаривая в корреспондентами Вассерман понадеялся, что предстоящий год станет лучше уходящего. Писатель поздравил всех с тем, что все проблемы 2017 года удалось преодолеть. Журналист уверяет, что в следующем году у людей будет достаточно творческих способностей и сил, дабы справиться с любой сложностью, которая станет на пути.

Комментируя получение желаемого подарка от Деда Мороза, Вассерман вспомнил науку и будущее России. Так, писатель собирается попросить у Деда Мороза запуска исследований по программе подготовки к социализму, который, по его мнению, появится через десять лет. Если же не иметь подготовки, рассуждает публицист, есть риск перейти к нему с теми же проблемами, которые имелись столетие назад.
Никита Готский
Новости по теме
Анатолий Вассерман намерен просить российское гражданство
Анатолий Вассерман намерен просить российское гражданство

Анатолий Вассерман, украинский журналист, публицист, политический консультант, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр,

С сегодняшнего дня в Москве можно отправить письмо Деду Морозу
С сегодняшнего дня в Москве можно отправить письмо Деду Морозу

С сегодняшнего дня в Москве можно отправить письмо Деду Морозу. Главпочтамп поставил специальные ящики для всех желающих.

Вассерман намерен баллотироваться в Госдуму
Вассерман намерен баллотироваться в Госдуму

Публичный деятель Анатолий Вассерман решил баллотироваться в народные депутаты от "Объединенной аграрно-промышленной партии". В своем интервью публицист

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости