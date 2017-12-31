Анатолий Вассерман рассказал, что закажет Деду Морозу в подарок

Анатолий Вассерман собирается заказать Деду Морозу научное исследование. В беседе с журналистами, он поздравил всех с Новым годом и Рождеством.

Никита Готский

Разговаривая в корреспондентами Вассерман понадеялся, что предстоящий год станет лучше уходящего. Писатель поздравил всех с тем, что все проблемы 2017 года удалось преодолеть. Журналист уверяет, что в следующем году у людей будет достаточно творческих способностей и сил, дабы справиться с любой сложностью, которая станет на пути.Комментируя получение желаемого подарка от Деда Мороза, Вассерман вспомнил науку и будущее России. Так, писатель собирается попросить у Деда Мороза запуска исследований по программе подготовки к социализму, который, по его мнению, появится через десять лет. Если же не иметь подготовки, рассуждает публицист, есть риск перейти к нему с теми же проблемами, которые имелись столетие назад.