Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Рогозин поздравил россиян с Новым годом от себя и от таксы Николаса

Рогозин поздравил россиян с Новым годом от себя и от таксы Николаса

Сегодня, 13:04
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин выступил с весьма необычным поздравлением к россиянам, адресовав свои пожелания не только от себя, но и от его четвероногого любимца – таксы по имени Николас.

Рогозин поздравил россиян с Новым годом от себя и от таксы Николаса

 

Весьма символичным стало поздравление Дмитрия Рогозина, адресованное ко всем российским гражданам. На своей странице в социальной сети Facebook известный российский политический деятель обнародовал фотографию, на которой запечатлены он со своей супругой, а также две собаки – символы наступающего года. Одним из питомцев на фото стала такса по имени Николас, которую политик держал на руках. В своём поздравлении к гражданам РФ дипломат пожелал всем россиянам удачного Нового года, а в особенности, чтобы год Собаки не лаял и никого не кусал, а лишь вилял своим хвостом, знаменуя ободрение и удачу.

Рогозин поздравил россиян с Новым годом от себя и от таксы Николаса

 

Пользователи положительно отреагировали на подобные заявления, заметив, что вместе со своими питомцами семейство Рогозиных выглядит просто замечательно и очень миловидно.
Александр Вест
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