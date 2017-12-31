Рогозин поздравил россиян с Новым годом от себя и от таксы Николаса

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин выступил с весьма необычным поздравлением к россиянам, адресовав свои пожелания не только от себя, но и от его четвероногого любимца – таксы по имени Николас.

Весьма символичным стало поздравление Дмитрия Рогозина, адресованное ко всем российским гражданам. На своей странице в социальной сети Facebook известный российский политический деятель обнародовал фотографию, на которой запечатлены он со своей супругой, а также две собаки – символы наступающего года. Одним из питомцев на фото стала такса по имени Николас, которую политик держал на руках. В своём поздравлении к гражданам РФ дипломат пожелал всем россиянам удачного Нового года, а в особенности, чтобы год Собаки не лаял и никого не кусал, а лишь вилял своим хвостом, знаменуя ободрение и удачу.

Александр Вест

Пользователи положительно отреагировали на подобные заявления, заметив, что вместе со своими питомцами семейство Рогозиных выглядит просто замечательно и очень миловидно.