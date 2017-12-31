Жительница Северной Осетии собрала историю в елочных игрушках

Уроженка Северной Осетии Виктория Чухарова начала коллекционировать елочные игрушки, когда была еще маленькой девочкой. Все те, что были в семье бережно хранились и переданы ей были от родителей. Новые также собирались на протяжении нескольких лет. На данный Чухарова может показать все новогодние традиции по игрушкам.

У нее дома хранится около пятидесяти редчайших экземпляров, многие из которых даже не попадают в качестве украшений на елку, ведь хозяйка боится разбить их. Среди игрушек есть различные экземпляры, в том числе деревянные, ватные, бумажные и стеклянные. Игрушки были привезены из различных уголков мира, где семья Чухаровых побывала на протяжении прошлых лет.

Основная часть коллекции, правда, это елочные игрушки советской эпохи, которые отражают основные вехи развития Советского Союза, к примеру, выпущенные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина.

Зная о том, какое увлечение есть у Виктории, ее многочисленные друзья и родственники ежегодно пополняют коллекцию собирательницы. Точное количество игрушек, которое хранится в доме, не знает никто, но ни одной свободной ветки на елке здесь не бывает.

Николай Офицеров