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| | По Тюмени пробежался голый курганский Дед Мороз

По Тюмени пробежался голый курганский Дед Мороз

Вчера, 17:30
30 декабря в ходе флешмоба в Тюмени состоялся забег 35 обнажённых Дедов Морозов и Снегурочек по центру города. Участник забега из Кургана рассказал, что прибыл в город специально для участия в необычном шествии.

По Тюмени пробежался голый курганский Дед Мороз

 

Для участия в забеге по улицам Тюмени 30 декабря в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек были задействованы представители клубов города, занимающихся закалкой организма посредством моржевания, а также один участник из Кургана. Бегуны преодолели расстояние продолжительностью 7 км под удивлёнными взглядами жителей Тюмени, не ожидавших подобного зрелища.

Участников флешмоба невольные зрители встретили все же доброжелательно: аплодировали, кричали ободряющие слова, улыбались. Дорожные инспекторы не останавливали шествие. Сами участники на остановках у светофоров водили хороводы, поздравляли прохожих с Новым годом, а также угощали детей конфетами.

По Тюмени пробежался голый курганский Дед Мороз

 

Подобный забег в Тюмени организовывается второй год подряд. Похожее шествие уже 13 год подряд устраивается в Лас-Вегасе, и носит название «Великий забег Санты». В начале декабря в нем приняли участие порядка 9 тысяч человек, правда, в отличие от тюменского экстремального аналога флешмоба, большинство бегунов в Лас-Вегасе были полностью одеты.
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