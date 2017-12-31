Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В Сети опубликовали эволюцию оливье: от рябчиков до зеленого горошка

В Сети опубликовали эволюцию оливье: от рябчиков до зеленого горошка

Сегодня, 12:58
У каждой хозяйки свой рецепт приготовления блюда-символа Нового года, но в целом он имеет больше сходных черт, чем различных. Однако так было не всегда.

В Сети опубликовали эволюцию оливье: от рябчиков до зеленого горошка

 

Впервые блюдо с названием «Оливье» в России стали подавать в ресторане «Эрмитаж» в начале 60-х позапрошлого столетия. Однако рецептом оригинального блюда сам автор, повар Люсьен Оливье не поделился. Способ приготовления того самого салата встречается в книге Игнатия Радецкого от 1862 года. Оказывается, первое оливье готовили вовсе не с мясом, а с рыбой, и не с какой-нибудь, а с осетром. Заправляли салат также майонезом, но каждый повар имел собственный рецепт приготовления этого соуса. Уже через 30 лет осетра сменили рябчики и раковые шейки. Компанию им составили корнишоны и трюфели. И первый, и второй вариант салата готовился слоями. Советские кулинары в 1939 году сменили не только рецептуру, но и название салата. Оливье стал именоваться салатом из дичи. К остальным ингредиентам, повара добавляли кайенский перец, а излишнюю остроту «гасили» сахарной пудрой.

В 50 годах прошлого века название салата вновь поменялось. Он называться «Столичным». Ингредиенты также изменились. К примеру, рябчики уже можно было поменять на курицу, а корнишоны на обычный соленый огурчик. В 1962 году курицу вытеснила индейка, а в 1990-м – колбаса-варенка. Выкладывание слоев в салате также потеряло актуальность, а морковь в салате заменили зеленым горошком. В 21 веке снова вернулась мода на мясо в оливье. Куриное яйцо современные хозяйки почти не используют, все чаще отдавая предпочтение перепелиному.
Дарья Светозарова
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