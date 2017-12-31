В Сети опубликовали эволюцию оливье: от рябчиков до зеленого горошка

У каждой хозяйки свой рецепт приготовления блюда-символа Нового года, но в целом он имеет больше сходных черт, чем различных. Однако так было не всегда.

Дарья Светозарова

Впервые блюдо с названием «Оливье» в России стали подавать в ресторане «Эрмитаж» в начале 60-х позапрошлого столетия. Однако рецептом оригинального блюда сам автор, повар Люсьен Оливье не поделился. Способ приготовления того самого салата встречается в книге Игнатия Радецкого от 1862 года. Оказывается, первое оливье готовили вовсе не с мясом, а с рыбой, и не с какой-нибудь, а с осетром. Заправляли салат также майонезом, но каждый повар имел собственный рецепт приготовления этого соуса. Уже через 30 лет осетра сменили рябчики и раковые шейки. Компанию им составили корнишоны и трюфели. И первый, и второй вариант салата готовился слоями. Советские кулинары в 1939 году сменили не только рецептуру, но и название салата. Оливье стал именоваться салатом из дичи. К остальным ингредиентам, повара добавляли кайенский перец, а излишнюю остроту «гасили» сахарной пудрой.В 50 годах прошлого века название салата вновь поменялось. Он называться «Столичным». Ингредиенты также изменились. К примеру, рябчики уже можно было поменять на курицу, а корнишоны на обычный соленый огурчик. В 1962 году курицу вытеснила индейка, а в 1990-м – колбаса-варенка. Выкладывание слоев в салате также потеряло актуальность, а морковь в салате заменили зеленым горошком. В 21 веке снова вернулась мода на мясо в оливье. Куриное яйцо современные хозяйки почти не используют, все чаще отдавая предпочтение перепелиному.