Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Тюменцам расскажут, как праздновали Новый год во времена СССР

Тюменцам расскажут, как праздновали Новый год во времена СССР

Сегодня, 12:48
В Тюмени открыли стилистическую выставку которую посвятили празднованию Нового года во времена СССР. Каждый желающий сможет посетить музей и узнать, как праздновало новогодние праздники старшее поколение.

Тюменцам расскажут, как праздновали Новый год во времена СССР

 

В сообщении говорится, что выставка будет проводиться до конца января наступающего года на территории Информационно-библиотечного центра в Тюмени. В общей сложности на выставке будут представлены больше 150 экспонатов и композиций. Среди них будут присутствовать советские открытки, новогодние игрушки и различные книги.

Также не остались без внимания "классические" елочные игрушки со времен СССР. В организации этой стилистической выставке принял участие городской археологический музей, а также Институт этнографии. Вход в музей будет бесплатный, выставка продлится до конца января - начала февраля. Молодые люди могут познакомиться с праздником советских времен, а взрослые вспомнить молодость.
Любовь Шевцова
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