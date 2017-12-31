Тюменцам расскажут, как праздновали Новый год во времена СССР

В Тюмени открыли стилистическую выставку которую посвятили празднованию Нового года во времена СССР. Каждый желающий сможет посетить музей и узнать, как праздновало новогодние праздники старшее поколение.

Любовь Шевцова

В сообщении говорится, что выставка будет проводиться до конца января наступающего года на территории Информационно-библиотечного центра в Тюмени. В общей сложности на выставке будут представлены больше 150 экспонатов и композиций. Среди них будут присутствовать советские открытки, новогодние игрушки и различные книги.Также не остались без внимания "классические" елочные игрушки со времен СССР. В организации этой стилистической выставке принял участие городской археологический музей, а также Институт этнографии. Вход в музей будет бесплатный, выставка продлится до конца января - начала февраля. Молодые люди могут познакомиться с праздником советских времен, а взрослые вспомнить молодость.