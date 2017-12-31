В Волгограде прошел опрос: чего ждут от нового года местные жители 

Журналисты на улицах Волгограда, в канун новогоднего праздника, провели среди людей опрос: чего же они ожидают от наступающего года.





Среди жителей Волгограда журналисты провели опрос. Задавали много интересных вопросов, например: какую они хотят видеть в новом году Россию, кто победит на предстоящих выборах, какие мечты и желания они бы хотели загадать в новогоднюю ночь, и многое другое. Жители города активно поддержали журналистов, и отвечали с азартом в глазах на все их вопросы.В основном все желали здоровья, счастья и волшебных чудес в новом году. Жилали, что бы страна процветала, а на выборах победил всеми уважаемый Владимир Путин.