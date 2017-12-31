Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В Волгограде прошел опрос: чего ждут от нового года местные жители

В Волгограде прошел опрос: чего ждут от нового года местные жители

Сегодня, 12:38
Журналисты на улицах Волгограда, в канун новогоднего праздника, провели среди людей опрос: чего же они ожидают от наступающего года.

В Волгограде прошел опрос: чего ждут от нового года местные жители 


Среди жителей Волгограда журналисты провели опрос. Задавали много интересных вопросов, например: какую они хотят видеть в новом году Россию, кто победит на предстоящих выборах, какие мечты и желания они бы хотели загадать в новогоднюю ночь, и многое другое. Жители города активно поддержали журналистов, и отвечали с азартом в глазах на все их вопросы.

В основном все желали здоровья, счастья и волшебных чудес в новом году. Жилали, что бы страна процветала, а на выборах победил всеми уважаемый Владимир Путин.
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