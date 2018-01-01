Названы самые редкие имена новорожденных в Ростовской области за 2017 год

Представители областного отделения ЗАГСа назвали все наиболее распространенные и, напротив, редкие имена для малышей, которые родились в минувшем 2017 году. В рейтинге наиболее популярных уже третий год подряд находятся Артем и София. Также из топа мужских имен не выходят Иван, Дмитрий, Александр и Максим.

Наиболее популярными именами для девочек, которые родились в 2017 году стали Дарья, Мария, Анастасия и Виктория. Эти имена также лидируют с 2015 года. Заведующая отделом ЗАГС Ростовской области Галиной Слюсаревой также были представлены достаточно редкие имена для новорожденных. Ими стали Лукьян, Илларион, Ермак, Ерофей и Христофор. Видимо, родители решили вспомнить мировые традиции и историю.

Среди женских имен наиболее необычными и редкими стали Славяна, Устинья, Симона, Дамира и Забава. С начала 2017 года в Ростовской области появилось 40609 малышей, среди которых четыре тройни и 212 двойни.

Николай Офицеров