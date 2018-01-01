Названы самые редкие имена новорожденных в Ростовской области за 2017 год

Названы самые редкие имена новорожденных в Ростовской области за 2017 годСегодня, 03:30
За прошедший месяц в Смоленске всего родилось 354 ребенка и были оглашены самые популярные имена. Девочек оказалось чуть больше чем мальчиков. Девочек – 186
Ирина Муравьева, возглавляющая управление ЗАГС в Москве, назвала самые популярные имена, которыми родители называют своих детей, по итогам минувшего 2015 года.
ЗАГС в Туле подвел итоги 2015 года. Сотрудники госучреждения назвали самые популярные и самые необычные имена новорожденных, передает портал Myslo Новости.