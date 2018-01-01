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| | Названы красивые девушки Ростовской области, порадовавшие своей красотой в 2017 году

Названы красивые девушки Ростовской области, порадовавшие своей красотой в 2017 году

Вчера, 23:30
Девушки Ростовской области прославили регион своей красотой не только в России, но и по всему земному шару. Среди множества красавиц из Ростова и области стоит рассказать о самых ослепительных ростовчанках, радовавших мужчин своей красотой в уходящем 2017 году.

Названы красивые девушки Ростовской области, порадовавшие своей красотой в 2017 году

 

Анастасия Солодкова почти получила возможность украсить обложку популярного журнала Maxim благодаря своей невиданной женственности и красоте. Девушка заявила, что грудь и живот считает самыми красивыми местами своего тела, заметив, что на дух не переносит навязчивых мужчин. Также стоит отметить Нунэ Кобяцкую, которая сумела пройти в финал конкурса Mrs.International-2017. Добавим информацию и о Юлии Анисимовой, которая вошла в число финалисток конкурса, устроенного журналом «Playboy».

 

В свою очередь, отметить стоит и Илону Понкратову, которая сумела победить в номинации на «Мисс-бикини». А Анастасия Костенко сумела стать лицом известной компании Lan Yu, занимающейся ручным изготовлением платьев. Отдельно напомним и о Татьяне Котовой, которая является бывшей участницей известной группы "ВИА Гра".
Александр Вест
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