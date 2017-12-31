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| | Эксперты рассказали, как создать новогоднее настроение

Эксперты рассказали, как создать новогоднее настроение

Вчера, 20:00
Эксперты дают ряд рекомендаций, как поднять настроение в преддверии Нового года, не выходя из собственного жилища и пользуясь исключительно социальными сетями, например, «ВКонтакте».

Эксперты рассказали, как создать новогоднее настроение

 

По словам специалистов, в виртуальном обществе можно получить нужную информацию и создать отличное праздничное настроение. В Сети находится множество забавных картинок, при обмене которыми с друзьями пользователи получат положительные эмоции. Эксперты рекомендуют найти красивые статусы и отправить их товарищам в сообщении. Еще советуют поздравлять приятелей стихами. Для поднятия настроения рекомендуют смотреть веселые картины. «ВКонтакте» расположены множество видеолент, начиная от «Одного дома» и заканчивая мультипликационными фильмами, пользующимися популярностью в советское время. В этом плане выбор огромен.

В Сети можно найти сведения о том, как создать полезную праздничную поделку, а затем вручить ее в качестве презента родственникам или друзьям. Для любителей узнать будущее существуют специальные группы с предсказаниями. Кроме того, специалисты советуют воспользоваться базой данных с рецептами, дабы порадовать близких новыми блюдами.
Домбровский Сергей
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