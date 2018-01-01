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На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Аркадий Фомин: Праздники объединяют нас общими надеждами, мечтами и устремлениями!

Аркадий Фомин: Праздники объединяют нас общими надеждами, мечтами и устремлениями!

Сегодня, 01:30
Аркадий Фомин, как председатель Рязанской областной Думы, поздравил жителей Рязани с наступающим Новым годом и Рождеством. В своем поздравлении он заметил, что объединяющие новогодние праздники создают атмосферу добра, радости и счастья.

Аркадий Фомин: Праздники объединяют нас общими надеждами, мечтами и устремлениями!

 

Секретарь рязанского отделения партии «Единая Россия», а также председатель Рязанской областной Думы, Аркадий Фомин выступил с поздравлением жителей Рязани с новогодними праздниками. В своем обращении Фомин отмечает то, уходящий год был непростым, но в течение него много удалось достичь.

Среди достижений 2017 года председатель Рязанской областной Думы вспоминает о принятии законов, способствующих привлечению инвестиций, про поддержку бизнеса и некомерческих организаций, которые ориентированы на социальную сферу. Кроме того, сообщается, что уже принят бюджет области на три предстоящих года.

Во время подведения итогов парламентского года Аркадий Фомин сообщал о том, для поддержки инвестиционной деятельности в этом году впервые были выделены 200 миллионов рублей.
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