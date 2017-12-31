Дед Мороз и Снегурочка были замечены в центре Катав-Ивановска

Многочисленные жители Катав-Ивановска были весьма удивлены появлению Дедушки Мороза и Снегурочки на улицах своего города. Сказочные персонажи появились в центре города в рамках новогодней акции по поздравлению жителей города.

29 декабря в Катав-Ивановске в центре города жителей с наступающими праздниками поздравили сказочные герои. В рамках акции под названием «За возрождение Урала», организованной силами городской администрации, по городу расхаживали Снегурочка с Дедушкой Морозом, которые поздравляли случайных прохожих со скорым пришествием Нового года. По словам участников акции, которые поднимали настроение горожанам, они удивляли жителей города, расхаживая по Катав-Ивановску в течение четырёх часов.

Александр Вест

Помимо поздравлений, сказочные герои пели песни с прохожими, читали им разнообразные новогодние стихотворения, а также одаривали незнакомцев сладостями, что было весьма тепло воспринято со стороны горожан.