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| | Дед Мороз и Снегурочка были замечены в центре Катав-Ивановска

Дед Мороз и Снегурочка были замечены в центре Катав-Ивановска

Вчера, 19:20
Многочисленные жители Катав-Ивановска были весьма удивлены появлению Дедушки Мороза и Снегурочки на улицах своего города. Сказочные персонажи появились в центре города в рамках новогодней акции по поздравлению жителей города.

Дед Мороз и Снегурочка были замечены в центре Катав-Ивановска

 

29 декабря в Катав-Ивановске в центре города жителей с наступающими праздниками поздравили сказочные герои. В рамках акции под названием «За возрождение Урала», организованной силами городской администрации, по городу расхаживали Снегурочка с Дедушкой Морозом, которые поздравляли случайных прохожих со скорым пришествием Нового года. По словам участников акции, которые поднимали настроение горожанам, они удивляли жителей города, расхаживая по Катав-Ивановску в течение четырёх часов.

Дед Мороз и Снегурочка были замечены в центре Катав-Ивановска

 

Помимо поздравлений, сказочные герои пели песни с прохожими, читали им разнообразные новогодние стихотворения, а также одаривали незнакомцев сладостями, что было весьма тепло воспринято со стороны горожан.
Александр Вест
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