В новогоднюю ночь в Москве одновременно небо озарится фейерверком в 38 точках

По всей Москве в новогоднюю ночь небо осветится праздничным салютом, который будет видно из любого округа города.

В новогоднюю ночь пиротехническое шоу озарит всю Москву, которое восхитит своей яркостью и красотой всех зрителей. Пиротехники запустят салют в 38 точках столичных округах. Ровно в 00:00 прогремят первые фейерверки на ВДНХ, Поклонной горе и у подножия Большого Москворецкого моста. Остальные же будут запущены 1 января в 01:00 ночи. Жители могут с восхищением наблюдать небесную красоту.На Тверской улице в течение каждого часа будут выпущены залпы конфетти. А также будут проходить новогодние спектакли, концерты с участием всеми любимых знаменитых исполнителей, и дискотеки. Незабываемое зрелище предстоит жителям Москвы и их гостям.