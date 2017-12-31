Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В новогоднюю ночь в Москве одновременно небо озарится фейерверком в 38 точках

В новогоднюю ночь в Москве одновременно небо озарится фейерверком в 38 точках

Сегодня, 11:35
По всей Москве в новогоднюю ночь небо осветится праздничным салютом, который будет видно из любого округа города.

 

В новогоднюю ночь в Москве одновременно небо озарится фейерверком в 38 точках


В новогоднюю ночь пиротехническое шоу озарит всю Москву, которое восхитит своей яркостью и красотой всех зрителей. Пиротехники запустят салют в 38 точках столичных округах. Ровно в 00:00 прогремят первые фейерверки на ВДНХ, Поклонной горе и у подножия Большого Москворецкого моста. Остальные же будут запущены 1 января в 01:00 ночи. Жители могут с восхищением наблюдать небесную красоту.

На Тверской улице в течение каждого часа будут выпущены залпы конфетти. А также будут проходить новогодние спектакли, концерты с участием всеми любимых знаменитых исполнителей, и дискотеки. Незабываемое зрелище предстоит жителям Москвы и их гостям.
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