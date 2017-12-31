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| | Казанцев приглашают встретить Новый год в городских парках

Казанцев приглашают встретить Новый год в городских парках

Вчера, 19:00
Организаторы праздничных вечеринок приглашают казанцев встретить Новый год в парке имени Горького и на катке "Чёрного озера". Для горожан приготовили спецпрограмму.

Казанцев приглашают встретить Новый год в городских парках

 

Гости парка имени Горького в ночь с 31 декабря на 1 января, с 23:00 до 3:00, смогут отдохнуть на ретро-вечеринке с хитами из "Старых песен о главном". Их ждёт рождественская ярмарка, согревающая напитками и едой. А ведущий и танцевальные коллективы поддержат настроение праздника.

На катке "Чёрного озера" устроят ледовую вечеринку со световым шоу. Она начнётся с 0:00, когда гости парка посмотрят обращение президента и послушают бой курантов. После выступит группа "Жарит лето", а далее за музыку станет отвечать DJ. Со своими коньками вход свободный, прокат обойдётся взрослым в 150 рублей за час, детям - в 100 рублей за час. До 3:00 в "Чёрном озере" будут работать кофейня и кафе.
Яна Татьянина
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