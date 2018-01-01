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| | Лавров хочет вернуть Ногинску название Богородск

Лавров хочет вернуть Ногинску название Богородск

Сегодня, 11:40
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился с просьбой к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о присвоению Ногинску его исторического названия Богодонск.

Лавров хочет вернуть Ногинску название Богородск

 

Глава внешнего ведомства РФ рассказал об этом в передаче «Международная пилорама». Лавров рассказал зрителям о своих приятных детских воспоминаниях, когда он отдыхал у бабушки с дедушкой в Ногинском районе. Его привлекала деревенская жизнь, он получал истинное удовольствие, находясь там. На въезде в населенный пункт уже висит табличка «Богодонск», но на официальном уровне город считается Ногинском. Лавров пытается привлечь внимание к этому вопросу главу Подмосковья Воробьева. Богодонск переименовали в Ногинск в 1930 году.

Лавров поздравил жителей России с Новым годом. Он пожелал людям оптимизма, веры в будущее, улыбок радости и веселья. По словам министра, смех продлевает жизнь, поэтому нужно чаще шутить, а не концентрировать внимание на негативных сторонах действительности.
Домбровский Сергей
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