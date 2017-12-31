Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Эксперты составили Топ-3 самых простых салатов к Новому году

Эксперты составили Топ-3 самых простых салатов к Новому году

Сегодня, 12:50
Каждая хозяйка пытается удивить и семью, и гостей, занимаясь приготовлением блюд для новогоднего стола, но не все могут уделить этому достаточно времени и средств, потому именно для этих людей в сети можно найти массу простых и недорогих салатов к Новому году.
 

Эксперты составили Топ-3 самых простых салатов к Новому году

 

Первый из них конкретного названия не имеет, но широко применим среди хозяюшек. Ингредиенты для него достаточно недорогие, но в результате выходит очень вкусное блюдо. Следует отварить яйца, перетереть их на терке и покрошить, положив на дно салатницы, покрыв слоем майонеза. Сверху следует выложить слой копченой куриной грудки, а следом вновь нанести майонез. Далее слоями выкладываем огурец, твердый сыр и корейскую морковь. Все разграничивать майонезом. По желанию, сверху можно украсить зеленью или оливками.
 

Эксперты составили Топ-3 самых простых салатов к Новому году

 

Второй и, наверное, один из самых известных новогодних рецептов это, конечно же, «Мимоза». Мало найдется тех, кто никогда не слышал об этом рецепте. Понадобится для его приготовления консервированная сайра, варенный картофель, варенные яйца и замоченный на 15 минут в кипятке лук и майонез. На дно салатницы требуется выложить картофель, который смазывается майонезом. Сверху слой необходимо покрыть сайрой, предварительно очищенной от костей, а на нее выложить порезанное или натертое вареное яйцо. Слои должны идти в следующем порядке: лук, морковь, майонез, сайра, майонез.
 

Эксперты составили Топ-3 самых простых салатов к Новому году

 

Самый простой и нетребовательный салат это «Мивина». Как можно догадаться из названия, в него входит лапша быстрого приготовления. Прекрасно подойдет тот же «Доширак». Помимо этого, понадобится плавленый сыр, вареные яйца, майонез и чеснок. Последний ингредиент использовать следует по вкусу, ведь многим он не нравится.

Николай Офицеров
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