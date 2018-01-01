В Петербурге увеличатся тарифы на отопление и горячую воду в июле

В Петербурге стоимость отопления и горячей воды вырастет на 4%. Соответствующий документ уже подписала руководитель комитета по тарифам Ирина Бугославская, исполняя решение правительства России.

Домбровский Сергей

Согласно новому постановлению, с первого июля следующего года жители Петербурга станут платить за тепло 1745 рублей за Гкал и 104,75 рублей за один кубометр воды. Прежде в российских СМИ рассказывали о решении правительства увеличить тарифы на коммунальные услуги. Стоимость горячей воды и отопления в Петербурге и Якутии планировали увеличить на 6%. В других регионах страны ожидается меньший рост расценок за услуги.По мнению экспертов, названные цифры являются только предположительными и оставляют много возможностей для манипуляций со стороны местных властей. Некоторые специалисты заявляют, что возможно на порядок большее увеличение расценок на тепло и горячую воду, нежели официально говорят народу сейчас.