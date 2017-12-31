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| | Шеф-повар назвал блюда, какие должны обязательно быть на новогоднем столе

Шеф-повар назвал блюда, какие должны обязательно быть на новогоднем столе

Сегодня, 11:20
Шеф-повар Сергей Насхулиян дал дельные советы, что же за блюда должны обязательно быть на праздничном столе в канун Нового года.

Шеф-повар назвал блюда, какие должны обязательно быть на новогоднем столе

 


2018 год - это год Желтой Собаки, и так как она хищник, то на столе обязательно должны быть рыбные и мясные блюда. Рыбу, фаршированную грибами или кашей, можно целиком запечь в духовке. А еще в обязательном порядке на столе должен быть холодец. Он готовится из любого мяса: птицы, говядины или свинины. Также пользуется большим спросом буженина. Мякоть свинины или говядины, маринуют в течение суток, а потом запекают в духовке.

А самый главный символ праздничного стола – это гусь или утка, фаршированная яблоками и запеченная. Без салатов тоже не обошлось - в меню как всегда традиционно вошли: салат Оливье, селедка под шубой и винегрет.

Десертом новогоднего стола, должен стать торт «Наполеон». Он очень гармонично сочетается с бокалом игристого шампанского. Также шеф-повар Сергей Насхулиян пожелал всем счастья и здоровья в новом году и приятного аппетита.
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