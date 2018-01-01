Работник пиццерии из Ростова поблагодарил лентяев

В Ростове-на-Дону работник пиццерии выразил благодарность лентяям, которые не хотят ничего готовить сами на Новый год. Благодаря таким людям в пиццерии столько заказов, что «не продохнуть».

Сотрудник заведения общественного питания выразил благодарность тем жителям Ростова, которые предпочли не занимать себя готовкой на новогодние праздники. Благодаря таким людям, отмечает работник ростовской пиццерии, их заведение обеспеченно таким количеством заказов, что нет времени подумать об отдыхе. Однако, благодаря такой любви к фаст-фуду, ожидается и повышенная прибыль на Новый год.Накануне новогоднего застолья Роспотребнадзор сообщил, как именно организовать застолье, чтобы избежать повышенной нагрузки и вреда для организма празднующих. Наибольшую опасность, по мнению экспертов по правильному питанию, составляет продукты, относящиеся к фаст-фуду, а также салаты с большим количеством майонеза. Но при этом Роспотребнадзор призывает 31 декабря не сидеть голодными за праздничным столом и не пропускать приемов пищи. Важна также и последовательность приема пищи: первым диетологи рекомендуют съедать легкие салаты, затем вторые блюда и наконец горячее.