Сивучи поздравили жителей Невельска с Новым годом

Жителей Невельска с наступающим праздником поздравили сивучи. Об этом рассказали местные СМИ.

Виктория Озерова

Сегодня, 31 декабря, к берегам Невельска приплыли сивучи. Очевидец события рассказал, что животных пока немного – около шести особ, точное количество неизвестно. Заметить сивучей удалось на брекватере. Отмечается, что приплыли пока разведчики, а группами животные будут прибывать после того, как эти шестеро узнают обстановку.Эксперты отмечают, что обычно сивучи не появляются в Невельске так рано. Их можно заметить в феврале или даже марте, пока неизвестно, почему животные приплыли именно в декабре. Очевидно, сивучи решили сделать сюрприз и поздравить жителей Невельска с наступающим Новым годом.