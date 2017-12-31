Смоленские полицейские оригинально поздравили горожан с Новым годом

В Смоленске полицейские решили своеобразно поздравить жителей города с Новым годом. Они взяли с собой собак и озвучивали двустишья, желая людям счастья, успеха и добра.

Домбровский Сергей

Правоохранители вместе с четвероногими друзьями разных пород поздравили жителей Смоленска с праздником. Полицейские в своей повседневной работе часто используют собак – символ 2018 года. В связи с этим стражи порядка решили привлечь питомцев к поздравлениям. Они пожелали каждому человеку встречать на своем жизненном пути только искренних, веселых и добрых людей. Один сотрудник МВД рекомендовал горожанам найти успех, который окрыляет.Ролик опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Полицейские захотели сделать приятный сюрприз пользователям и поднять им настроение перед предстоящими праздниками.