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| | Смоленские полицейские оригинально поздравили горожан с Новым годом

Смоленские полицейские оригинально поздравили горожан с Новым годом

Вчера, 15:20
В Смоленске полицейские решили своеобразно поздравить жителей города с Новым годом. Они взяли с собой собак и озвучивали двустишья, желая людям счастья, успеха и добра.

Смоленские полицейские оригинально поздравили горожан с Новым годом

 

Правоохранители вместе с четвероногими друзьями разных пород поздравили жителей Смоленска с праздником. Полицейские в своей повседневной работе часто используют собак – символ 2018 года. В связи с этим стражи порядка решили привлечь питомцев к поздравлениям. Они пожелали каждому человеку встречать на своем жизненном пути только искренних, веселых и добрых людей. Один сотрудник МВД рекомендовал горожанам найти успех, который окрыляет.

Ролик опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Полицейские захотели сделать приятный сюрприз пользователям и поднять им настроение перед предстоящими праздниками.
Домбровский Сергей
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