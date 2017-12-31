Автомобильная парковка в Москве будет бесплатной в праздники

В Москве автомобильная парковка будет бесплатной до завершения новогодних праздников. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Никита Готский

Обнародованы общие правила функционирования парковки в центральной части российской столицы в предстоящие торжества. Как утверждает Собянин, с сегодняшнего дня и по 8 января в мегаполисе автомобилисты сумеют на бесплатной основе оставлять собственные транспортные средства на любой парковке, которая включена в пункт парковочного пространства столицы.Ранее стало известно, что в целях удобства пассажиров, пользующихся услугами общественного транспорта, в Новый год в Москве местный метрополитен станут работать круглосуточно. Для этого в подземке станут трудиться несколько тысяч ее сотрудников.