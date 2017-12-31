Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Автомобильная парковка в Москве будет бесплатной в праздники

Автомобильная парковка в Москве будет бесплатной в праздники

Сегодня, 11:50
В Москве автомобильная парковка будет бесплатной до завершения новогодних праздников. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Автомобильная парковка в Москве будет бесплатной в праздники

 

Обнародованы общие правила функционирования парковки в центральной части российской столицы в предстоящие торжества. Как утверждает Собянин, с сегодняшнего дня и по 8 января в мегаполисе автомобилисты сумеют на бесплатной основе оставлять собственные транспортные средства на любой парковке, которая включена в пункт парковочного пространства столицы.

Ранее стало известно, что в целях удобства пассажиров, пользующихся услугами общественного транспорта, в Новый год в Москве местный метрополитен станут работать круглосуточно. Для этого в подземке станут трудиться несколько тысяч ее сотрудников.
Никита Готский
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