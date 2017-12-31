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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

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На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Снимайте кольца: Спасатели Новосибирск рассказали, как безопасно провести праздники

Снимайте кольца: Спасатели Новосибирск рассказали, как безопасно провести праздники

Вчера, 14:20
Спасатели Новосибирска рассказали, как безопасно провести праздники. В рекомендациях сотрудники МЧС просят снимать кольца в новогоднюю ночь.

Снимайте кольца: Спасатели Новосибирск рассказали, как безопасно провести праздники

 

В этом году новосибирские спасатели составили для жителей города памятку о том, как следует вести себя в Новый год, чтобы избежать неприятностей. Особое внимание попросили обратить на безопасность детей: не следует их оставлять одних, а также отпускать в небезопасные места. Также спасатели рекомендуют не давать детям пиротехнику, и самим при запуске различных петард соблюдать инструкцию. В списке значатся печи и электроприборы, которые не следует оставлять без присмотра. Спасатели просят жителей не курить в постели и воздержаться от дальних поездок при плохой погоде.

Кроме обычных рекомендаций, спасатели также попросили поснимать все кольца в новогоднюю ночь. Из-за переедания пальцы за ночь могут распухнуть, а украшения передавят их. И в таком случае жители вызывают МЧС.
Виктория Озерова
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