Снимайте кольца: Спасатели Новосибирск рассказали, как безопасно провести праздники

Спасатели Новосибирска рассказали, как безопасно провести праздники. В рекомендациях сотрудники МЧС просят снимать кольца в новогоднюю ночь.

Виктория Озерова

В этом году новосибирские спасатели составили для жителей города памятку о том, как следует вести себя в Новый год, чтобы избежать неприятностей. Особое внимание попросили обратить на безопасность детей: не следует их оставлять одних, а также отпускать в небезопасные места. Также спасатели рекомендуют не давать детям пиротехнику, и самим при запуске различных петард соблюдать инструкцию. В списке значатся печи и электроприборы, которые не следует оставлять без присмотра. Спасатели просят жителей не курить в постели и воздержаться от дальних поездок при плохой погоде.Кроме обычных рекомендаций, спасатели также попросили поснимать все кольца в новогоднюю ночь. Из-за переедания пальцы за ночь могут распухнуть, а украшения передавят их. И в таком случае жители вызывают МЧС.