Иркутские дайверы создали елку на дне Байкала

Дайверы из Иркутска смогли создать елку в честь Нового года на дне Байкала. Аквалангисты собрали «живую» елку, взявшись за руки на глубине 10 м.

Участники местного клуба аквалангистов в Иркутске 30 декабря совершили необычное погружение на глубину 10 м. 16 дайверов под водой взялись за руки, выстроившись определенным образом, и образуя фигуру елки – символа Нового года.Цепь, прикрепленная ко дну озера, исполнила роль ствола импровизированного дерева, а сами дайверы специально украсили свое снаряжение, изображая тем самым аналогичные елочные украшения. Один из участников погружения даже надел костюм Деда Мороза.Прежде чем выполнить нестандартное погружение, аквалангисты провели три тренировки, сообщает руководитель клуба дайверов. Также он рассказывает, что участники погружения решились реализовать подобную затею в качестве разнообразия – обычная елка погружалась под воду уже 10 лет подряд, а «живой» елки из аквалангистов еще не было.