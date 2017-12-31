Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Иркутские дайверы создали елку на дне Байкала

Иркутские дайверы создали елку на дне Байкала

Сегодня, 10:30
Дайверы из Иркутска смогли создать елку в честь Нового года на дне Байкала. Аквалангисты собрали «живую» елку, взявшись за руки на глубине 10 м.

Иркутские дайверы создали елку на дне Байкала

 

Участники местного клуба аквалангистов в Иркутске 30 декабря совершили необычное погружение на глубину 10 м. 16 дайверов под водой взялись за руки, выстроившись определенным образом, и образуя фигуру елки – символа Нового года.

Цепь, прикрепленная ко дну озера, исполнила роль ствола импровизированного дерева, а сами дайверы специально украсили свое снаряжение, изображая тем самым аналогичные елочные украшения. Один из участников погружения даже надел костюм Деда Мороза.

Прежде чем выполнить нестандартное погружение, аквалангисты провели три тренировки, сообщает руководитель клуба дайверов. Также он рассказывает, что участники погружения решились реализовать подобную затею в качестве разнообразия – обычная елка погружалась под воду уже 10 лет подряд, а «живой» елки из аквалангистов еще не было.
Новости по теме
Российские аквалангисты побили мировой рекорд по погружению в Чёрное море
Российские аквалангисты побили мировой рекорд по погружению в Чёрное море

В воскресенье аквалангист Алексей Волков смог побить мировой рекорд погружения вглубь на 179,9 метра. Достижение было установлено в Чёрном море.

Дайверы на Кузбассе установили подводную елку в бассейне
Дайверы на Кузбассе установили подводную елку в бассейне

В Кемерово местные дайверы установили новогоднюю елку под водой в самом глубоком бассейне региона. Но на этом энтузиасты не остановились и водили вокруг

Мурманские дайверы нарядят елку на дне Баренцева моря
Мурманские дайверы нарядят елку на дне Баренцева моря

Праздничная искусственная ель, украшенная новогодними гирляндами, будет установлена в субботу на дне залива Ура-Губа в Баренцевом море. Украсить морское дно к

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости