Звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала, что нужно сделать на канун Нового года 

Конкурсантка телепередачи «Битвы Экстрасенсов» Соня Егорова поделилась своими секретами, что же нужно сделать на канун Нового 2018 года Собаки.





По мнению Сони Егоровой, люди суетятся перед Новым годом, покупают подарки, ищут красивые наряды на праздник, но не это самое главное, главное - успеть сделать три вещи. Во-первых, каждый человек должен иметь свою цель, и когда придет время под бой курантов загадывать желание, человек сможет правильно его сформулировать, и оно обязательно сбудется.Во-вторых, в доме нужно выбросить все ненужные старые вещи, например надколотую посуду или старую одежду. Прекратить общение с ненужными людьми, убрать вредные привычки. В–третьих раздать старые долги, чтобы они не переходили в новый год.Этот список не столь большой и если ему следовать, то этот год Желтой Собаки принесет много счастья и удачи.