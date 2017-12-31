Житель Барнаула сделал предложение на арене цирка

В Барнауле местный житель предложил руку и сердце своей девушке на арене цирка. Об этом сообщают местные издания.

Никита Готский

Вчера молодой человек сделал предложение своей даме сердца во время представления в цирке, когда в зале находились почти четыре тысячи человек. Девушка парня ответила согласием, а сам он поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав дарить радость окружающим.Пара работает в цирке. Перед тем, как вызвать девушку на арену, ведущий сообщил, что их организация является одной большой семьей, попросив поддержать молодых людей бурным аплодисментами. Девушка, в свою очередь, отметила, что любит своего парня, а сам момент предложения она назвала наиболее волнительным и трогательным в собственной жизни.Подобное событие произошло в Омске. Там в музыкальном театре Омска хоккеист сделал предложение одной из балерин. Это событие произошло после окончания спектакля "Щелкунчик", где девушка играла роль Феи. Зрители встречали появившегося на сцене спортсмена аплодисментами.