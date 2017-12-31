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| | В Волгограде жителей не удивила наряженная елка в салоне маршрутки

В Волгограде жителей не удивила наряженная елка в салоне маршрутки

Вчера, 15:00
В Волгограде в социальных сетях жители активно обсуждают знаменитый микроавтобус под номером 6 в Кировском микрорайоне. Сегодня, в канун Нового года, креативный микроавтобус приобрел праздничный вид.

В Волгограде жителей не удивила наряженная елка в салоне маршрутки

 

Водитель автобуса прямо среди кресел установил елку украсил ее мишурой игрушками и гирляндами. В салоне играют новогодние мелодии, а сегодня, 31 декабря, водитель обещал переодеться в костюм Деда Мороза.

Жители положительно отреагировали на такую идею, некоторые пользователи прокомментировали: "молодец мужчина, поднимает настроение народу" и "Вот позитив у человека".

Но к сожалению нашлись и те, кто посчитал эту идею глупой, неуместной и просто опасной: "А если авария, то иголки придется вытаскивать из носа пассажира", "Что-то мне подсказывает, что в случае резкого торможения или аварии эту елку могут украсить чьи-то глаза", "Представляю, как рады те, кто с сумками из супермаркета в маршрутку заходят", - прокомментировали пользователи.

Этот самый водитель в своем автобусе использовал в качестве чехлов на сидения форму российской сборной по футболу.
Любовь Шевцова
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