В Волгограде жителей не удивила наряженная елка в салоне маршрутки

В Волгограде в социальных сетях жители активно обсуждают знаменитый микроавтобус под номером 6 в Кировском микрорайоне. Сегодня, в канун Нового года, креативный микроавтобус приобрел праздничный вид.

Любовь Шевцова

Водитель автобуса прямо среди кресел установил елку украсил ее мишурой игрушками и гирляндами. В салоне играют новогодние мелодии, а сегодня, 31 декабря, водитель обещал переодеться в костюм Деда Мороза.Жители положительно отреагировали на такую идею, некоторые пользователи прокомментировали: "" и "".Но к сожалению нашлись и те, кто посчитал эту идею глупой, неуместной и просто опасной: "", "", "", - прокомментировали пользователи.Этот самый водитель в своем автобусе использовал в качестве чехлов на сидения форму российской сборной по футболу.