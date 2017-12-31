В Волгограде жителей не удивила наряженная елка в салоне маршрутки

Водитель автобуса прямо среди кресел установил елку украсил ее мишурой игрушками и гирляндами. В салоне играют новогодние мелодии, а сегодня, 31 декабря, водитель обещал переодеться в костюм Деда Мороза.
Жители положительно отреагировали на такую идею, некоторые пользователи прокомментировали: "молодец мужчина, поднимает настроение народу" и "Вот позитив у человека".
Но к сожалению нашлись и те, кто посчитал эту идею глупой, неуместной и просто опасной: "А если авария, то иголки придется вытаскивать из носа пассажира", "Что-то мне подсказывает, что в случае резкого торможения или аварии эту елку могут украсить чьи-то глаза", "Представляю, как рады те, кто с сумками из супермаркета в маршрутку заходят", - прокомментировали пользователи.
Этот самый водитель в своем автобусе использовал в качестве чехлов на сидения форму российской сборной по футболу.