Сергей Шойгу поздравил с приближающимся Новым годом военных и ветеранов

Министр подробно остановился на свершениях, которыми ознаменовался уходящий год для российской армии и всей страны. По словам Шойгу, в 2017-м много удалось сделать для улучшения обороноспособности России и перевооружения армии и флота. При этом успешно решались проблемы соцобеспечения личного состава и их семей, а также ветеранов воинской службы. Отдельно министр упомянул про заслуги военных, принимавших участие в боевых операциях в Сирии, и назвал их достойным примером для подражания.
В завершении глава оборонного ведомства поблагодарил воинов, которые встретят Новый год не за семейным столом, а на боевом посту. Он поздравил их с наступающим праздником, а семьям этих бойцов выразил свою признательность за поддержку.