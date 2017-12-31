Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Сергей Шойгу поздравил с приближающимся Новым годом военных и ветеранов

Сергей Шойгу поздравил с приближающимся Новым годом военных и ветеранов

Сегодня, 10:20
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился с новогодними поздравлениями к военнослужащим и ветеранам, а также их семьям. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Новый год, по устоявшейся традиции, люди связывают с надеждами на будущее, ведь это самый яркий и волнующий праздник, который собирает вместе всю семью и друзей.

Сергей Шойгу поздравил с приближающимся Новым годом военных и ветеранов

 

Министр подробно остановился на свершениях, которыми ознаменовался уходящий год для российской армии и всей страны. По словам Шойгу, в 2017-м много удалось сделать для улучшения обороноспособности России и перевооружения армии и флота. При этом успешно решались проблемы соцобеспечения личного состава и их семей, а также ветеранов воинской службы. Отдельно министр упомянул про заслуги военных, принимавших участие в боевых операциях в Сирии, и назвал их достойным примером для подражания.

В завершении глава оборонного ведомства поблагодарил воинов, которые встретят Новый год не за семейным столом, а на боевом посту. Он поздравил их с наступающим праздником, а семьям этих бойцов выразил свою признательность за поддержку.
Дарья Светозарова
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